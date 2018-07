Successo per il mercato "campagna Amica", la Coldiretti: "Via alle degustazioni"

La prima settimana del mercato "Campagna Amica" che da sabato scorso si svolge a San Leone è andata più che mene. Un successo che i consumatori della località marinara hanno sottolineato più volte plaudendo all’iniziativa che vede i produttori Coldiretti vendere direttamente le loro specialità. Un valore aggiunto riconosciuto da chi ogni anno riscopre un appuntamento che garantisce benessere e sapore riuscendo a coniugare la vacanza con l’opportunità di non rinunciare al cibo sano.

Da sabato scorso e fino a settembre, quindi, dalle 8.00 alle 13.00 sul lungomare Falcone Borsellino, si potranno trovare frutta, verdura, formaggi, vino. Proprio la frutta e verdura – secondo la Coldiretti di Agrigento - rappresentano la scelta preferita per l’affermarsi di smoothies, frullati e centrifugati che soddisfa molteplici esigenze del corpo: nutrono, dissetano, reintegrano i sali minerali persi con il sudore, riforniscono di vitamine, mantengono in efficienza l’apparato intestinale con il loro apporto di fibre e si oppongono all’azione dei radicali liberi prodotti nell’organismo dall’esposizione al sole, nel modo più naturale ed appetitoso possibile. E durante l’estate non mancheranno degustazioni, spiegazioni e tante altre iniziative per un’estate al top.