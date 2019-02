"Detenzione e spaccio di droga", arrestato un ventisettenne

Un ventisettenne di Menfi, C. M., è stato arrestato, ieri sera, dai carabinieri. Il giovane è incappato in un posto di controllo allestito dai militari dell'Arma. E' bastato identificarlo, ai carabinieri, per appurare che a suo carico c'era un provvedimento da eseguire. Il ventisettenne deve, infatti, scontare sei mesi di reclusione per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: reato commesso, secondo l'accusa, a Menfi nel 2016.

Il ventisettenne è stato dunque arrestato in esecuzione di un provvedimento del tribunale di Sorveglianza di Palermo ed è stato posto ai domiciliari.