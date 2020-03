Menfi è passata a 4 casi di Coronavirus, il sindaco: "Restate a casa"

Che Menfi fosse passata da 3 a 4 casi era già emerso, stamani, durante la video conferenza stampa (organizzata per diramare i dati ufficiali) con il prefetto di Agrigento Dario Caputo. Poco fa, sui social, l'annuncio del sindaco di Menfi Marilena Mauceri: "Oggi l'Asp di Agrigento - ha detto il primo cittadino - mi ha dato conferma di un altro caso. Il soggetto, già posto in quarantena fiduciaria ed è monitorato dall'Asp, non è stato dunque in contatto con persone e con l'esterno. Bisogna rispettare le misure per il contenimento del virus perchè, come vedete, il contagio avviene e, a volte, è asintomatico. Significa che si puoò essere positivi e non saperlo. Quindi vi esorto a restare a casa".

"Il Comune di Menfi ha attivato un numero verde chiamato "Vicinanza e sostegno" ed è per tutti coloro che hanno difficoltà ad andare a fare la spesa, come gli anziani, o coloro che sono impossibilitati a muoversi - ha annunciato il sindaco - . E' un numero al quale risponde uno degli agenti della polizia municipale e l'attività di volontariato verrà attraverso la Croce Rossa e l'Enduro".