San Leone choc, il mare "restituisce" dei materassi: da dove provengono?

Materassi in gomma piuma si spiaggiano a San Leone. E’ accaduto questa mattina, in uno dei lidi del lungomare Le Dune. Quanto è accaduto, forse, ha pochi precedenti. I materassi, di cui non si conosce la provenienza, hanno invaso il bagnasciuga.

“I nostri mari sono diventati una grande discarica – ha detto l’associazione ambientalista di Agrigento, Mareamico – ma gran parte dei rifiuti abbandonati, prima o poi fa ritorno nelle nostre spiagge. Questa mattina – dice Mareamico -. Questa mattina diversi tappetini in gommapiuma, arrivati da chissà dove, si sono spiaggiati a San Leone, invadendo il bagnasciuga".

I bagnanti, non hanno creduto ai loro occhi. I materassini, probabilmente provenienti da qualche piccola imbarcazione, sono arrivati sul bagnasciuga. "Quanto è accaduto - dice Mareamico - è incredibile".