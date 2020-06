Mascherine, le nuove linee guida: "Indossarle nei luoghi pubblici, ma da sole non proteggono"

Le mascherine sono importanti, soprattutto quando non è possibile rispettare le misure di distanziamento, e vanno indossate sempre nei luoghi pubblici, ma da sole non bastano per limitare la diffusione del Covid-19. E' questa la posizione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che ha pubblicato le nuove linee guida sull'uso dei dispositivi di protezione per il contrasto del rischio contagio da coronavirus. Il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel consueto briefing sulla pandemia da nuovo coronavirus, ha ribadito a chiare lettere che "le mascherine da sole non vi proteggeranno contro il Covid-19".

Nuove linee guida Oms sull'uso delle mascherine

"Vorrei essere molto chiaro: pubblichiamo l'aggiornamento della nostra guida sull'uso delle mascherine ribadendo ciò che diciamo da mesi: questi dispositivi dovrebbero essere usati sempre e solo come parte di una strategia globale. Da soli, non ci proteggono da Covid-19", ha affermato il direttore generale dell'Oms in conferenza stampa a Ginevra. "L'Oms - ha spiegato ancora - continua a raccomandare che le persone malate con sintomi di Covid-19 rimangano a casa e consultino il proprio medico. Le persone che hanno un'infezione confermata dovrebbero essere isolate e curate in una struttura sanitaria e i loro contatti dovrebbero essere messi in quarantena. Se è assolutamente necessario che una persona malata o un contatto lasci la casa, dovrebbe indossare una mascherina. L'Oms continua a consigliare alle persone che si prendono cura di una persona infetta a casa, di indossare una mascherina mentre si trovano nella stessa stanza della persona malata".

"Le mascherine - ha continuato - possono anche creare un falso senso di sicurezza, portando le persone a trascurare misure come l'igiene delle mani e l'allontanamento fisico. Non lo dirò mai abbastanza chiaramente - ha aggiunto - le mascherine da sole non proteggono da Covid-19 e non sostituiscono il distanziamento, l'igiene delle mani e altre misure di sanità pubblica. Sono utili solo nell'ambito di un approccio globale".

Le nuove linee guida, ha spiegato il capo dell'agenzia dell'Onu, "sono un aggiornamento di quello che diciamo da mesi". Ovvero che "alla luce della situazione attuale, l'Oms raccomanda ai governi di incoraggiare l'uso delle mascherine dove c'è un'ampia diffusione del virus e la distanza fisica è difficile da mantenere, come i trasporti pubblici, i negozi o in altri ambienti chiusi e affollati". Inoltre, le persone di età superiore ai 60 anni o con problemi di salute "dovrebbero indossare mascherine mediche - è la raccomandazione dell'Oms nelle nuove linee guida - quando si trovano all'esterno e non possono mantenere la distanza sociale". Tutti gli altri "devono indossare mascherine di tessuto a tre strati". Nelle nuove linee guida, pubblicate ieri, ci sono anche tutte le istruzioni per fabbricarle in casa. Si tratta di indicazioni per realizzare mascherine in tessuto, con dettagli sugli strati e i materiali da utilizzare.