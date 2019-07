"Picchia la moglie in mezzo la strada e l'abbandona ferita", 50enne in ospedale

Avrebbe picchiato la moglie in mezzo alla strada, lungo viale Cannatello. Quando la donna – poco meno di 50 anni – è finita sul selciato, proprio a causa dell’aggressione del consorte, anziché aiutarla e soccorrerla, l’agrigentino sarebbe salito in macchina e, con indifferenza, si sarebbe rapidamente allontanato. Scene degne di un film quelle a cui hanno assistito alcuni automobilisti: agrigentini che hanno arrestato la marcia e hanno immediatamente prestato soccorso.

Lungo viale Cannatello è stata fatta intervenire un’autoambulanza del 118 che ha caricato la donna ferita e l’ha trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Ad essere avvisati anche polizia e carabinieri.

A quanto pare, ma tutto ieri risultava essere ancora in corso di ricostruzione, fra marito e moglie vi sarebbe stata – in mezzo alla strada, lungo viale Cannatello, - l’ennesima discussione. Ed è durante questo litigio che l’uomo sarebbe andato in escandescenze e avrebbe malmenato la propria consorte. A quanto pare, ma serviranno delle ore per avere piena contezza dell’accaduto, fra i due il rapporto sarebbe in crisi. Forse, addirittura, da tempo.

La cinquantenne agrigentina, in ospedale, è stata sottoposta a tutti i necessari controlli sanitari e alle medicazioni. Pare, inoltre, che l’uomo non si sia minimamente preoccupato, né avrebbe avuto dei pentimenti in merito all’aggressione, tant’è che non si sarebbe neanche recato in ospedale per chiedere informazioni sullo stato di salute di quella che era, e resta ancora, la propria compagna di vita. Le forze dell’ordine, adesso, oltre a cercare di ricostruire i motivi scatenati della lite e dunque dell’aggressione, sono in attesa della eventuale querela di parte che la cinquantenne è stata invitata a formalizzare.