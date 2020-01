Marijuana a scuola e studente con hashish: la polizia sequestra la "roba"

Marijuana in classe e fra i corridoi di una scuola superiore. Stupefacente abbandonato nelle immediate adiacenze dello stesso istituto. I poliziotti del commissariato di Sciacca, dopo aver effettuato dei controlli mirati nell'ambito dell’operazione “Scuole sicure”, hanno ritrovato e sequestrato la "roba". Un giovane è stato, inoltre, trovato in possesso di hashish. Ennesimo controllo - i mirati servizi antidroga sono disposti dal questore di Agrigento Rosa Maria Iraci - realizzato per frenare il consumo di stupefacenti e per scongiurare lo spaccio. Accanto agli agenti del commissariato di Sciacca anche le preziose unità cinofile della Guardia di finanza di Agrigento.

Ed è proprio grazie al potente fiuto dei cani antidroga “Eskilo" e "Tasko” che sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro involucri contenente sostanza stupefacente, presumibilmente del tipo marjuana. I controlli interessavano anche - scrivono dalla Questura - le zone adiacenti l’istituto dove veniva rinvenuto ulteriore stupefacente. Nel corso del controllo veniva fermato un giovane trovato in possesso di hashish. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro amministrativo e il giovane è stato segnalato alla Prefettura.