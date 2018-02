Maria Grazia Cutuli, Peppino Impastato e Fabrizio De Andrè: ecco i nuovi nomi di alcune vie

Maria Grazia Cutuli, Peppino Impastato, Fabrizio De Andrè, Marika Caruselli e monsignor Domenico De Gregorio. Sono queste le personalità alle quali il Comune di Agrigento ha deciso di intitolare alcune strade della città. La proposta è stata già inviata alla Prefettura per ottenere la necessaria autorizzazione.

Via Maria Grazia Cutuli è il toponimo che il Municipio vuole attribuire alla strada che si trova nei pressi di via Lago Pergusa, strada già denominata via Delle Rose di Zingarello.

Via Peppino Impastato sarà quella che sorge tra la via Belvedere e la via Trieste, nella frazione di Giardina Gallotti. Strada già denominata via Cesare Battisti di Giardina Gallotti.

Via Fabrizio De Andrè sarà quella via tra via Gorizia e via Milano, nella frazione di Montaperto, già denominata via Roma di Montaperto.

Via Marika Caruselli, invece, sarà il toponimo della strada tra il viale Leonardo Sciascia e la via del Ligustro al Villaggio Mosè, nella zona di Parco degli Angeli. Strada già chiamata via Ariosto - Parco Angeli.

Via Monsignor Domenico De Gregorio sarà invece quella tra via Cobaitari e largo Lorenzo Valla, già denominata via Belvedere.

A deliberare, dopo la valutazione della commissione Toponimi che è presieduta dall'assessore comunale Beniamino Biondi, la scelta di questi nominativi è stata la Giunta Firetto.