"E' un nemico pubblico?" Le storie dei migranti che sono sulla "Mare Jonio"

"E' un nemico pubblico?" Questo l'interrogativo che viene rilanciato da Mediterranea Saving Humans che, su Twitter, continua a lanciare un unico appello: "Fateli scendere".

"Chi è a bordo non è un numero. È una persona. In questo momento non ce la sentiamo di associare a ogni storia una faccia o un nome. Perché vogliamo proteggerli. Come abbiamo fatto da quando li abbiamo strappati al mare, come faremo finché saranno a terra" - hanno scritto da Mediterranea Saving Humans su Twitter - . Dalla Ong vengono snocciolate, in flash, le storie: "Bambino, 6 anni, una sparatoria in Costa d’Avorio gli ha portato via due dita della mano"; "Ferite da coltello. Corrente elettrica. Bruciature. Acqua bollente. Botte con il calcio del kalashnikov. Queste le torture che raccontano gli uomini. Un uomo che scappa dalla tortura"; "31 anni, vedova, è qui con i tre figli"; "27 anni, partita con il marito, violentata e torturata in Libia". Ed ancora: "29 anni, scappata da un matrimonio forzato, violentata in un lager libico"; "18 anni, sola, incinta dopo uno stupro in Libia"; "19 anni, sola, orfana, violentata in Libia"; "15 anni, sola, picchiata in Libia"; "31 anni, scappata dal marito che la picchiava, stuprata in Libia"; "22 anni, una figlia, vedova: il marito è andato disperso durante il viaggio nel deserto"; "27 anni, abbandonata dal marito, è qui a bordo con un infante"; "27 anni, torturata e picchiata in Libia".

"La Capitaneria di Porto ci ha negato il riparo sotto costa: hanno ribadito di restare fuori dalle acque territoriali. Rimaniamo al largo, nel mare ingrossato" - hanno scritto, sempre su Twitter, dalla Mediterranea Saving Humans: la ong che ha a bordo della nave Mare Jonio i naufraghi soccorsi ieri al largo della Libia. Per donne, bambini e malati il Viminale ha disposto l'evacuazione e il trasporto a Lampedusa.