Marcia contro l'isolamento, gli ingegneri: "Minacciati turismo e settore produttivo"

"Pronti a fare la nostra parte". Non è uno slogan, ma un impegno preciso quello che hanno assunto - assicurando l'adesione alla marcia contro l'isolamento infrastrutturale della provincia - i componenti dell'Ordine degli ingegneri. Anche loro, dunque, saranno in piazza il 25 gennaio. E l'auspicio degli ingegneri - ma non soltanto - è quello per l’avvio di un piano straordinario di investimenti che possano dare respiro al territorio.

"Oltre agli insostenibili disagi per la popolazione, la nostra preoccupazione è rivolta alle conseguenze che una stagnazione possa produrre per il settore produttivo già in crisi, - hanno scritto - ma anche per il comparto turistico-ricettivo che è in evidente crescita: entrambi, a parere dell’Ordine, non possono ulteriormente sopportare l’handicap di un disastroso collegamento con le principali arterie di comunicazione e gli Hub aeroportuali. Temi che in questi anni l’Ordine ha più volte posto, rimarcando la necessità inderogabile di un’azione di manutenzione sulle infrastrutture esistenti". L’Ordine degli ingegneri di Agrigento, tramite il suo Consiglio, nel condividere il grido di allarme lanciato dalla Curia arcivescovile, dai sindacati e dai sindaci dell’intera provincia, rispetto alle criticità ad oggi irrisolte delle infrastrutture agrigentine, che animerà la marcia di sensibilizzazione programmata per il 25 gennaio prossimo, ha dunque aderito.

“L’auspicio – dicono dal Consiglio dell’Ordine - è che dalla pacifica manifestazione si possa passare successivamente ad un piano straordinario di investimenti infrastrutturali in grado di contemperare tutte le esigenze e ottimizzare le risorse, accedendo laddove possibile alle opportunità della Comunità europea. Saremo dunque presenti come forza propositiva e propulsiva per il territorio – concludono -, sicuri di potere dare il giusto contributo anche sotto il profilo tecnico e progettuale nel futuro”.