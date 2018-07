Manutenzione dei Templi, pronti altri 350 mila euro per un nuovo appalto

I soldi – 350.450 euro - sono stati impegnati. L’iter per bandire la gara d’appalto per la “Manutenzione programmata delle aree archeologiche della Valle dei Templi 2018” è stato avviato. Ancora una volta, e sarà la quarta, si procederà ai lavori di conservazione delle rovine dellaValle con un approccio nuovo.

“Per mantenere i monumenti archeologici del Parco – scrive il Rup Giuseppe Grado – è necessario porsi, nei confronti della loro conservazione, in un'ottica diversa da quella fino ad oggi adottata: non dobbiamo più restaurare come opera di necessità, ma intervenire gradualmente e costantemente con un'ordinaria opera di manutenzione che tenda, con piccoli interventi, a preservare nel tempo i monumenti della Valle". E in quest’ottica, anche questo nuovo intervento, prevede delle operazioni di restauro prioritarie e inderogabili.

La prima manutenzione programmata riguardò il quartiere Ellenistico-Romano passando poi al tempio della Concordia. Nel gennaio del 2017, poi, gli operai della ditta specializzata hanno lavorato sul tempio di Ercole.