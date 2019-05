Degrado al piazzale Caos, "Mani Libere" scrive a Mattarella

Piazzale Caos in stato di abbandono, il movimento "Mani libere" di Agrigento chiede al presidente della Repubblica Sergio Mattarella di tornare in visita alla città, come fatto un paio di anni fa, per far sì che quella zona sia nuovamente oggetto delle "attenzioni" dell'amministrazione comunale.

"Trascorsi quasi due anni dalla commemorazione del centocinquantesimo anniversario della nascita del grande drammaturgo e premio Nobel agrigentino, evento a cui lei, con la sua qualificante partecipazione, ha conferito significativa importanza - dice la nota - questo è l’inglorioso e disdicevole stato di fatto con cui il Comune di Agrigento rende 'onore' all’insigne letterato. Un disdoro che valica i ristretti confini cittadini offendendo tutti coloro i quali si recano in visita sia alla casa natale sia al monumento, la “rozza pietra” ove lo scrittore agrigentino volle fossero deposte le sue ceneri. Presidente, possiamo chiederle di tornare ad Agrigento? Con la sua autorevole presenza - si conclude la lettera - potremmo ritornare a vedere curati i luoghi a lei così cari. Grato per la sua preziosa attenzione e speranzoso di riaverla presto tra di noi, la saluto cordialmente augurandole buon lavoro".