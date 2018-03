Il maltempo "ferma" il Mandorlo in fiore, fiaccolata rinviata a giovedì

Il maltempo ferma il Mandorlo in fiore. La pioggia caduta questo pomeriggio ha convinto l’amministrazione comunale a rinviare l’attesa fiaccolata dell’amicizia.

Secondo quanto riferiscono da palazzo dei Giganti “d’intesa tra Comune di Agrigento e Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei templi, per le avverse condizioni meteo, oggi pomeriggio è stato deciso il rinvio della 'fiaccolata dell’Amicizia” che si terrà domani pomeriggio, giovedì 8 Marzo, alle 18.00. Un rinvio - spiegano - di poche ore per consentire la massima fruizione della suggestiva fiaccolata per le vie della città, al maggior numero di spettatori valorizzando artisticamente i gruppi internazionali”. Appuntamento a giovedì 8 marzo, quando grandi e piccoli potranno ammirare abiti speciali e tradizioni di ogni parte del mondo.