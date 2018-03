Muore un ballerino durante la fiaccolata, il Belgio non lascerà il Mandorlo in fiore

Il gruppo del Belgio non lascerà il Mandorlo in Fiore. E’ questa la decisione maturata dopo la tragedia che ha colpito un loro componente del gruppo. Un 59enne ieri durante la fiaccolata dell’amicizia si è accasciato per terra ed è morto. Per l’uomo, sono stati inutili i tentativi di rianimazione.

"Il gruppo dei Marciatori di EntreSambre et Meuse, patrimonio Unesco, di cui faceva parte il belga Jean-Marc Bodart, morto ieri sera, ci ha dichiarato - ha detto il sindaco Calogero Firetto - che il gruppo non intende abbandonare la manifestazione. Ci invita ad andare avanti. I due nipoti del ballerino, che fanno pure parte del gruppo belga, ritengono che lo spirito gioioso del loro congiunto suggerisce di onorare in festa la sua memoria. Noi tutti intanto dedicheremo a lui il 73esimo Mandorlo in fiore".