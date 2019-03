Mandorlo in Fiore, Sodano (M5S): "La sfilata passi anche da via Manzoni"

"Essendo state superate le questioni che avevano escluso anche la via Atena dal passaggio delle sfilate, ritengo utile e doveroso il ripristino del passaggio di almeno una delle due sfilate da via Manzoni e via Callicratide. Non si possono privare le famiglie e gli esercenti di questa tradizione che ha reso speciali così tanti momenti della nostra vita".

Il deputato del Movimento 5 Stelle Michele Sodano interviene dopo la notizia del ripristino della sfilata in via Atenea chiedendo il ripristino del percorso originario della "fiaccolata dell'amicizia" e della sfilata conclusiva della domenica.

"I miei primi ricordi - racconta - risalgono ai colorati momenti del Mandorlo in Fiore; le immagini scolpite nella mia memoria, le più gioiose, mi riportano a quando con i genitori, i nonni, gli zii e i cugini scendevamo in strada, dall’appartamento affacciato alla Via Callicratide in cui sono cresciuto. 'Stanno arrivando, stanno arrivando' passava la parola tra i vicini di casa, “sono arrivati alla stazione” e in fretta ci si dirigeva verso le scale per occupare una buona posizione in strada. Nessuno escluso, ricordo tutti i condomini del palazzo in festa che, in quell’unico appuntamento annuale, si incontravano per assistere alla fiaccolata del mercoledì e alla sfilata del Mandorlo in Fiore della domenica mattina. C’era grande curiosità, l’esultanza nel vedere gruppi sempre nuovi provenienti da ogni parte del mondo, i saluti, la musica e i balletti tradizionali, una vera festa. Un rito che, per 70 anni - continua -, ha regalato alle famiglie di Agrigento un momento di cultura, di divertimento e di socializzazione, non solo nelle vie centrali, ma anche in quelle più popolose, e purtroppo dimenticate. Adesso che sono cresciuto capisco anche quanto questo evento fosse importante per i commercianti che vedevano le loro vie vive come non mai, un’occasione per lavorare di più. Perché porre fine a tutto ciò? Non è giusto - conclude - riservare trattamenti diversi ai nostri quartieri, al contrario è compito del buon amministratore dare più opportunità a chi ne ha meno".