Accusano malore in una zona impervia, sul posto la Capitaneria: arriva l'elisoccorso

Operazione di salvataggio, nel tratto di terra che va tra la Scala di Turchi e Lido Rossello. Sono state due le persone che hanno accusato un improvviso malore.

Sul posto si è precipitata la Capitaneria di porto. I due malcapitati sono stati raggiunti da dei gommoni ed una motovedetta, sul posto anche un elisoccorso.

La zona era impervia ed impossibile da raggiungere con delle ambulanze. Il medico a bordo dell’elicottero ha raggiunto i due coniugi, la situazione era sotto controllo e non è servito trasportare i due in ambulanza. Sono stati attimi di grande e concitazione, per una situazione che poco dopo è tornata del tutto normale.