Maddalusa, un altro "scempio": boschetto sommerso dai rifiuti

Polmone verde invaso dai rifiuti. Spettacolo imbarazzante al boschetto di Maddalusa in occasione del primo vero fine settimana di caldo. In centinaia ne hanno approfittato, considerata anche la giornata festiva, per una passaggiata in una delle zone più suggestive della città anche per fare il bagno nella vicina spiaggia.

L'area verde, però, è stata letteralmente vandalizzata dagli incivili con centinaia di chili di rifiuti di ogni tipo. Sui social circolano anche alcune foto della mega discarica con commenti di indignazione.