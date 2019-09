Urla, spintoni e schiaffi: è baruffa in una coppia, la polizia riporta la calma

Urla, spintoni, ma anche schiaffi. Baruffa, decisamente violenta, fra moglie e marito, all’interno di un’abitazione del centro storico della città dei Templi. Qualcuno, forse temendo il peggio, ha allertato la polizia di Stato e gli agenti della sezione Volanti della Questura – nella serata di martedì – si sono immediatamente precipitati sul posto. Alla vista delle divise, la coppia di extracomunitari ha smesso di litigare, anche se gli animi sarebbero rimasti decisamente concitati.

Gli agenti, indossando le vesti di psicologi o assistenti sociali, hanno provato a farsi spiegare quale effettivamente fosse l’oggetto del contendere. Non è stato semplice stabilirlo. A quanto pare, dopo giorni di tensione nella coppia, sarebbe bastato un piccolo alterco – dovuto a futili motivi – per far innescare il violento litigio. Entrambi, stando a quanto è stato accertato dai poliziotti, sono rimasti leggermente feriti – escoriazioni per la maggior parte – al volto e alle braccia. Nessuno dei due ha voluto far ricorso al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Sono stati entrambi invitati, qualora lo ritenessero opportuno, a formalizzare denuncia di parte.