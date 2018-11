Scrittura Creativa 2018, premiati Chillura, Graceffa e La Manna 

Tutto pronto per la seconda edizione del premio Scrittura Creativa 2018, attribuito ad autrici e autori, scrittrici e scrittori che hanno pubblicato opere in provincia di Agrigento o in Sicilia.

Il progetto del Lions Club Agrigento Chiaramonte, presieduto da Giuseppe Freni, è un importante appuntamento culturale che rafforza il programma d’iniziative del club service agrigentino. Il premio sarà consegnato ai vincitori il 30 novembre 2018 alle 18,30, ad Agrigento, a Casa Sanfilippo.

Previsto il saluto del presidente Freni e un intervento introduttivo di Enrico Fiorella, Past Presidente. La consegna dei riconoscimenti sarà preceduta da un talk show sul valore della scrittura e sulla capacità di trasmettere messaggi di tipo sociale attraverso romanzi, componimenti poetici o saggi, condotto da Francesco Pira sociologo e giornalista e direttore della rivista del distretto “Lions Sicilia”.

Anche quest’anno la giuria, presieduta da Giuseppe Freni, e composta da Enrico Fiorella, Francesco Pira, presidente del comitato comunicazione, Mariella Antinoro, cerimoniera, da Susy Iacona, censore e dal socio Antonio Bongiorno, ha lavorato a lungo per selezionare i vincitori.

Questi i nomi dei premiati.

Premio Scrittura Creativa: Mariuccia La Manna, “Solo una vita”. Elisa Chillura, “E’ facile vivere a Palermo se sai cosa fare”, Giuseppe Graceffa “Malaterra”. Premio alla carriera a Lorenzo Peritore, poeta dialettale e autore di “Rimaniamo in Rima e “Rime di Speranza”, e al cantautore-scrittore Ezio Noto autore di “Tintinnabula” e “Mio padre non conosce la mia musica”.

La giuria ha attribuito un premio Speciale Identità Siciliana a Sebastiano Tusa, archeologo marino e autore del libro Euploia, dove racconta le sue scoperte nel mare della nostra isola. Tusa è attualmente assessore tecnico alla cultura della Regione.

Confermata anche l’attenzione per l’impegno nelle Pari Opportunità con un premio Speciale alla scrittrice Marinella Fiume, che pubblicato saggi, biografie, racconti, romanzi, canzoni, collaborato con riviste e quotidiani e curato trasmissioni televisive sul tema con un impegno encomiabile.

Premio speciale giovani emergenti alla scrittrice in erba Miriam Di Naro autrice del libro “Il percorso del cuore”.

Gli autori e le autrici e le case editrici, cosi come accaduto lo scorso anno, doneranno i loro volumi che il Lions Club Agrigento Chiaramonte donerà ad una biblioteca scolastica innovativa dell’Istituto “Rosario Livatino” di Porto Empedocle . Le motivazioni saranno rese note il giorno della premiazione.

“Confermato il nostro impegno per valorizzare i talenti della nostra comunità – commenta il presidente Giuseppe Freni –che con i loro scritti hanno riaffermato il valore della scrittura e questo sarà il filo conduttore del talk show che precederà la premiazione. Ringrazio tutte le premiate e i premiati che hanno confermato la loro presenza, i soci del nostro Club che hanno lavorato in giuria e il consorzio universitario e di ricerca e studi Unicus di Agrigento”.