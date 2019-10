"Viola la sorveglianza speciale e va ad ubriacarsi": arrestato 27enne

A casa non c'era. E invece avrebbe dovuto restarci - per effetto della sorveglianza speciale - dalle ore 20 alle 6. E' stato individuato, dai poliziotti delle Volanti del commissariato di Licata, lungo le strade della città ed era in evidente stato d'ebbrezza. E' stato portato al pronto soccorso dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" e poi, in commisariato, è stato arrestato per le violazioni alle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Ad essere posto ai domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida, è stato S. D., 27 anni, disoccupato. Tutto è accaduto nella serata di ieri. I poliziotti erano andati, come fanno sistematicamente, nella sua abitazione per accertare la presenza del giovane in casa. Ma appunto non c'era ed è stato poi trovato, sempre dai poliziotti delle Volanti del commissariato, per le strade del centro.