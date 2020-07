Spaccio di eroina, rischio di prescrizione per diciassette imputati del processo "Bazar"

Sono già passati nove anni dai fatti: potrebbero essere prescritte le accuse ai diciassette imputati del processo scaturito dalla maxi inchiesta “Bazar” che avrebbe disarticolato un giro di droga che avrebbe avuto il punto di approdo a Licata. Il giudice monocratico Antonio Genna ha, infatti, manifestato l'orientamento di inquadrare i fatti nella categoria “di lieve entità".

Ieri, peraltro, il processo non si è potuto celebrare perchè, per un disguido della cancelleria, il fascicolo non è stato trovato. Gli imputati sono: Giampiero Arrostuto, 39 anni, di Canicattì; Rosario Consagra, 50 anni, di Licata; Emanuele Marchione, 54 anni, di Licata; Giuseppe Tinnirello, 30 anni, di Palermo; Antonio Montana, 46 anni, di Licata; Vincenzo Bugiada, 46 anni, di Licata; Diego Pelonero, 45 anni, di Licata; Calogero Bonvissuto, 31 anni, di Licata; Antonino Caruso, 49 anni, di Licata; Melchiorre Salvatore Alabiso, 44 anni, di Licata; Salvatore Paraninfo, 30 anni, di Licata; Filippo De Caro, 45 anni, di Licata; Francesco Semprevivo, 46 anni, di Licata; Giuseppe De Caro, 38 anni, di Licata; Antonino Davanteri, 65 anni, di Licata; Giuseppe Gueli, 38 anni, di Licata e Santa Loredana Giorgio, 38 anni, di Canicattì.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Agli imputati (difesi, fra gli altri, dagli avvocati Calogero Meli, Giuseppe Glicerio, Angelo Benvenuto e Francesco Lumia) si contestano numerosi episodi di cessione di eroina. Si torna il 21 settembre.