"Cattivo operato dei medici", il tribunale rigetta istanza di risarcimento danni

Il tribunale di Agrigento - presieduto dal giudice Lo Presti Seminerio - ha rigettato la richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti dei sanitari dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata per assenza di responsabilità medica.

L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento era stata chiamata in giudizio da un cittadino che, a seguito di caduta accidentale, era stato sottoposto a diversi accertamenti diagnostici dai sanitari del "San Giacomo d'Altopasso" di Licata al termine dei quali gli veniva effettuata ingessatura dell'arto infortunato. Il cittadino deduceva in giudizio che, a causa del cattivo operato dei sanitari dell'ospedale di Licata, a seguito dei forti dolori accusati, veniva ulteriormente sottoposto ad intervento chirurgico in un'altra struttura sanitaria, lamentando diversi postumi.

All'esito dell'struttoria, il giudice del tribunale di Agrigento, valutata la perizia del Ctu, oltre agli scritti difensivi posti a difesa dell'Asp di Agrigento - che è stata difesa e rappresentata dall'avvocato Eduardo Cirino - decideva per il rigetto della richiesta di risarcimento dei danni poiché non veniva riscontrata alcuna riconducibilità con la responsabilità professionale dei sanitari che effettuarono gli accertamenti diagnostici e i primi interventi medici.