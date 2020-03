Trauma al polso e al gomito, dopo il gesso arrivano 2 interventi chirurgici: chiesti 115 mila euro all'Asp

Chiede d'accertare la natura, la tipologia e la qualità delle prestazioni sanitarie che ha ricevuto dai sanitari dell'unità operativa di Ortopedia e Traumatologia del presidio ospedaliero "San Giacomo d'Altopasso" di Licata e un risarcimento danni quantificato in 115 mila euro. A citare l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, davanti al tribunale, è stato un uomo che il 23 dicembre del 2015 finì al pronto soccoro per un trauma al polso e al gomito. Venne, naturalmente, assistito dai medici del reparto di Ortopedia e Traumatologia.

Dopo la rimozione del gesso, a causa di dolori al polso e deficit articolare - il 4 febbraio del 2016 - subì un intervento chirurgico per la stabilizzazione della lussazione. Ma "senza beneficio alcuno - viene ricostruito negli atti - tanto da comportare un ricovero successivo al reparto di Chirurgia di Modena e un successivo intervento chirurgico".

"Incassata" la diffida, l'Asp ha chiesto alla struttura competente l'acquisizione della documentazione relativa al caso. Proprio nei confronti dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento è stato promosso, dinanzi al tribunale della città dei Templi, un accertamento tecnico preventivo. Il tutto per provare il classico tentativo di componimento della lite.

L'Asp ha autorizzato la costituzione in giudizio introdotto con rcorso per consulenza tecnica preventiva per sostenere la correttezza dell'operato e ottenere il rigetto delle pretese avanzate. E' stato conferito, da parte dell'azienda sanitaria provinciale, incarico ad un avvocato esterno all'ente. Legale che dovrà, naturalmente, difendere la legittimità e la correttezza dell'operato dell'Asp di Agrigento e ottenere, dunque, il rigetto del preteso risarcimento danni.