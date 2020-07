Tentato omicidio, 20enne evade dai domiciliari: rintracciato e arrestato

E’ evaso dagli arresti domiciliari ai quali era sottoposto per tentato omicidio. I carabinieri della compagnia di Licata sono però riusciti, praticamente subito, a rintracciarlo e ad arrestarlo. Ieri pomeriggio s’è tenuta la direttissima a carico del ventenne marocchino, residente a Licata.

A fine agosto scorso, nel centro di Licata, era stato aggredito e colpito con delle bottigliate un marocchino trentasettenne che finì – per tagli al collo, alla testa e al volto - al pronto soccorso dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso". I carabinieri, allora, riuscirono, e nel giro di pochissimo tempo, ad identificare il presunto autore del fatto: il connazionale che mercoledì è appunto evaso dalla sua abitazione. Stando a quando emerse il giorno del fermo per tentato omicidio, il giovane avrebbe atteso il connazionale, armato di bottiglia, e gli avrebbe teso, nottetempo, un agguato nei pressi di piazza Linares. Il ventenne, indagato per tentato omicidio, risultava essere appunto ai domiciliari, ma da mercoledì – dopo che s’è allontanato da casa – è indagato anche per evasione.