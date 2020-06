"Maltratta moglie e figli e viola la sorveglianza speciale": 47enne in carcere

Avrebbe maltratto moglie e figli e avrebbe violato gli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale. E' in esecuzione di un'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere che i poliziotti del commissariato di Licata, coordinati dal commissario capo Sonia Zicari, hanno arrestato e portato in carcere A. S., 47 anni, di Licata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla sorveglianza speciale, l'uomo è risultato essere sottoposto con decreto del tribunale di Agrigento del 2017, decreto poi confermato dalla Corte di appello di Palermo. L'autorità giudiziaria di Agrigento, in considerazione della richiesta di applicazione di misura cautelare o di sicurezza avanzata dal commissariato di polizia di Licata, ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere. Dopo le formalità di rito, l'uomo - indagato per maltrattamenti in famiglia - è stato trasferito alla casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento.