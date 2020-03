Falò in un garage: danneggiate 3 utilitarie di un commerciante d'auto

Tre utilitarie, tutte riconducibili ad un venditore di auto, devastate dalle fiamme. L’incendio, divampato nella serata di venerdì, si è verificato in via Palma a Licata. Le macchine erano dentro il magazzino del licatese, garage che – stando alle ufficiali ricostruzioni degli investigatori – non aveva alcun segno di scasso.

La scintilla iniziale, pare, che sia scoppiata su uno dei mezzi e poi le fiamme si sono immediatamente propagate anche alle altre due macchine. Sul posto, raccolto l’Sos alla sala operativa del comando provinciale di Agrigento, si sono precipitati i pompieri del distaccamento cittadino. I vigili del fuoco, idranti alla mano, sono rimasti al lavoro per circa un’ora, cercando di salvare il salvabile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In via Palma, anche i carabinieri della locale compagnia. I militari dell’Arma hanno subito effettuato il cosiddetto rilievo tecnico di rito: di fatto sono state cercate tracce e indizi che potessero lasciar ipotizzare una matrice dolosa. Elementi di questo genere non ne sono stati trovati. Anzi. A quanto pare, sul garage non c’era nessun segno di scasso. L’ipotesi investigativa privilegiata, ieri, era quella di un incendio dalla matrice accidentale che ha devastato una Fiat Punto, una Renault Megane e una terza utilitaria. I danni sono risultati essere ingenti per il licatese. L’attività investiga, dei carabinieri della compagnia di Licata, ieri mattina, risultava essere naturalmente ancora in corso.