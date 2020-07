Le fiamme distruggono le auto di due donne, indagano i carabinieri

Le fiamme hanno distrutto l’auto di due donne. Tutto è accaduto all’alba di oggi. In fiamme una Chevrolet ed una Fiat 600, entrambe parcheggiate in via Generale La Marmora, nel quartiere Oltreponte di Licata.

Le due vetture sono di proprietà di due donne. Sul posto, alle cinque di quest'oggi, si sono pecipitati i vigili del fuoco del distaccamento cittadino.

Sul posto, per un sopralluogo, i militari dell'Arma, che hanno avviato le indagini. Non è chiaro, al momento, cosa abbia provocato l'incendio. Le auto delle due donne, però, sono andate completamente distrutte. Gli inquirenti, secondo quanto trapela, non escludono nessuna pista.