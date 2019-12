Gufo di palude ferito da una fucilata, Wwf si mobilita per salvarlo

E' stato portato al centro di recupero fauna selvatica di Cattolica Eraclea. E' in gravi condizioni, ma dovrebbe farcela. A recuperare - in contrada Sant'Oliva: lungo la vecchia strada che collega Licata con Campobello di Licata - l'esemplare di gufo di palude sono stati i soci Wwf di Licata. Il rapace notturno è risultato essere ferito con un'arma da fuoco. Ed ecco perché, per salvargli la vita, s'è subito messa in moto la macchina dei soccorsi.

"Ancora una volta questi gioelli del nostro territorio sono vittime del bracconaggio" - hanno scritto dal Wwf - .