Commercianti e cittadini aderiscono all'invito dei vigili, il vicesindaco: "Spesa gratis per 120 indigenti"

"L'apprezzabile iniziativa della comandante della polizia municipale Giovanna Incorvaia, alla quale abbiamo aderito anche noi assessori, sta avendo un grande successo grazie al contributo di tutti i commercianti cittadini, della gente e persino dei cittadini degli altri centri. Stiamo dando da mangiare ogni giorno a centoventi indigenti".

Il vicesindaco Antonio Montana fa il primo bilancio dell'iniziativa di solidarietà che il Comune sta portando avanti e che consente, attraverso la raccolta di derrate alimentari, di dare un concreto sostegno alle persone che, a causa dell'emergenza Coronavirus, non sono più concretamente in grado di fare la spesa. L'iniziativa ha avuto un grande slancio grazie alla generosità dei cittadini e dei commercianti che hanno raccolto l'appello.

"Alcune scene che si cominciano a vedere sul web - hanno spiegato nei giorni scorsi -, ci hanno indotto a farci promotori di una raccolta di generi alimentari (solo generi di prima necessità preconfezionati, quali latte, scatolame, farina, zucchero ecc...a lunga scadenza) da destinare a quanti, rimasti privi di sostentamento in conseguenza dell’emergenza in atto, potrebbero averne comprovato bisogno".

Sindaco, assessori e polizia municipale si auto-tassano per fare la spesa agli indigenti. "Il primo contingente di viveri - spiegano dal comando dei vigili urbani che coordina l'iniziativa - sarà messo immediatamente a disposizione grazie ad una auto-tassazione del personale del corpo di polizia municipale, del sindaco, della giunta, del presidente e di tutti i consiglieri comunali che hanno immediatamente aderito all’iniziativa. Chiunque volesse donare qualcosa, anche un semplice pacco di pasta o una bottiglia di latte (non sono state ammesse donazioni in denaro), può telefonare al comando e saremo noi stessi a passare a ritirare le provviste casa per casa".

Le eventuali scorte non utilizzate, fanno sapere dal Comune, al cessare dell’emergenza, saranno devolute ad enti benefici. Chiunque volesse aderire all'iniziativa può contattare il centralino del comando dei vigili al numero 0922-772265.

"E’ lodevolissima - era stato il commento del sindaco Giuseppe Galanti - l’iniziativa lanciata oggi dalla nostra polizia municipale e per questo ringraziamo il comandante Giovanna Incorvaia. In questo difficilissimo momento, che speriamo passi presto, stare vicini a chi è in difficoltà è un obbligo. Invitiamo tutti i cittadini, ognuno secondo le proprie possibilità, a contribuire, a dare ciò che possono a chi, anche a causa dell’emergenza Covid 19, è in difficoltà".

