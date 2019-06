Droga, la maxi inchiesta "Bazar": l'udienza preliminare nel vivo

Entra nel vivo l’udienza preliminare scaturita dalla maxi inchiest “Bazar” che avrebbe disarticolato un giro di droga che sarebbe stato allestito a Licata.

All’udienza precedente il gup Stefano Zammuto aveva stralciato dal fascicolo principale la posizione di Fuozi Ben Habit, 42 anni, originario della Tunisia ma per tanti anni residente a Licata, perché irreperibile da tempo. Per gli altri diciotto imputati, accusati di vendere eroina in grandi quantità per strada, a Licata, il procedimento è stato rinviato al 10 settembre per comunicare la scelta dei riti.

Si tratta di: Giampiero Arrostuto, 39 anni, di Canicattì; Rosario Consagra, 50 anni, di Licata; Emanuele Marchione, 54 anni, di Licata; Giuseppe Tinnirello, 30 anni, di Palermo; Antonio Montana, 46 anni, di Licata; Vincenzo Bugiada, 46 anni, di Licata; Diego Pelonero, 45 anni, di Licata;; Calogero Bonvissuto, 31 anni, di Licata; Vincenzo Cuttaia, 52 anni, di Licata; Antonino Caruso, 49 anni, di Licata; Melchiorre Salvatore Alabiso, 44 anni, di Licata; Salvatore Paraninfo, 30 anni, di Licata; Filippo De Caro, 45 anni, di Licata; Francesco Semprevivo, 46 anni, di Licata; Giuseppe De Caro, 38 anni, di Licata; Antonino Davanteri, 65 anni, di Licata; Giuseppe Gueli, 38 anni, di Licata e Santa Loredana Giorgio, 38 anni, di Canicattì.