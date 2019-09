Rifiuti, il sindaco e l'Apea bacchettano i commercianti: "Vetro e carta vanno differenziati"

Con una nota congiunta, diretta agli esercenti del centro abitato, il sindaco Giuseppe Galanti e l'amministratore unico dell'Apea, Piero Lucchesi, ricordano che "è attivo il servizio di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro e degli imballaggi in cartone per i quali gli esercenti hanno l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata e di non conferirli tra i rifiuti indifferenziati".

"A tal proposito - aggiunge la nota - il vetro dovrà essere raccolto negli appositi mastelli ed insieme ai cartoni (aperti, piegati e compattati), dovranno essere riposti in prossimità dell'accesso al proprio locale a a partire dalle 13,30 e non prima. Il servizio verrà effettuato esclusivamente nei giorni feriali, dalle ore 13,30 alle ore 17,30".

Per i trasgressori sono annunciate sanzioni.