Coronavirus, il sindaco sospende l'accertamento e la riscossione dei tributi

Ci ha pensato bene. Ha fatto tutte le valutazioni necessarie, visto la difficile situazione finanziaria del Comune, e poi ha deciso. Il sindaco Pino Galanti ha deciso di sospendere l'accertamento e la riscossione dei tributi.

"Ogni scelta in un Comune dalla situazione finanziaria difficile come la nostra deve essere ponderata e valutata con attenzione, per scongiurare il dissesto finanziario, le cui conseguenze sarebbero insopportabili per l’economia cittadina - ha scritto - . Tuttavia, in pieno raccordo con gli uffici preposti, il segretario generale e il commissario al Bilancio, siamo riusciti a predisporre tutte le misure atte a conciliare le esigenze di bilancio con il diritto dei cittadini a non vedersi corrisposte ulteriori tasse oltre a quella già in essere. Abbiamo deciso, dunque, di sospendere accertamento, riscossione e contenzioso relativamente ai tributi locali".

"Gli appelli delle diverse categorie produttive non sono passati sotto silenzio, come primo cittadino e a titolo personale mi sento molto vicino a tutti i miei concittadini che stanno soffrendo l’attuale crisi sanitaria ed economica, a maggior ragione in questo momento che ci apprestiamo a celebrare la Santa Pasqua - ha aggiunto Galanti - . Per ciò che concerne il dibattito politico intorno a questa scelta, mi sarei aspettato, specialmente da chi riveste ruoli pubblici, più supporto concreto e meno comunicati stampa. Mi rendo conto, tuttavia, che 'da fuori' è tutto semplice e alla fine il peso di scelte difficili è sempre sulle spalle dei sindaci in trincea".