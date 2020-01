Bagagli in ritardo e viaggio di nozze a New York rovinato: tour operator condannato a risarcire sposini

Viaggio di nozze rovinato per colpa della consegna in ritardo dei bagagli: il tribunale di Agrigento condanna il tour operator a risarcire la coppia di sposini licatesi con 8.200 euro. La notizia è riportata oggi sul quotidiano La Sicilia.

I neo coniugi, subito dopo il matrimonio, sono partiti per New York ma i bagagli gli sono stati consegnati in ritardo "costringendoli ad acquistare beni di prima necessità e perdere occasioni di relax nei primi giorni del viaggio". L'inconveniente si è verificato pure al ritorno tanto che hanno deciso di intentare un'azione giudiziaria.

Il tour operator, che aveva venduto il pacchetto completo alla coppia di sposi, potrà rivalersi nella misura di un terzo nei confronti delle compagnie aeree, responsabili del disguido.