"Rapporti sessuali con una sedicenne disabile", chiesta condanna in appello per operatore

La procura generale ha chiesto, anche in appello, la condanna per Angelo Saverini, 28 anni, di Licata, già condannato in primo grado a 3 anni di carcere. A riportarlo è il quotidiano La Sicilia in edicola oggi.

L'accusa a suo carico è di aver fatto sesso con una disabile 16enne la notte di Capodanno del 2013 all'interno di una comunità definita "degli orrori".

Il giudice ha rinviato al prossimo 29 aprile la discussione della parte civile.