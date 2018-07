Libero Consorzio "vola" sui social, Instagram e Facebook dedicati ai turisti

Al “via” un nuovo servizio di informazione per i cittadini - utenti e per i tanti visitatori che, in questo primo scorcio d'estate, hanno scelto la città come meta di vacanze estive.

L'Urp del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha, infatti, potenziato la propria presenza sul profilo “Urp informa Agrigento” del social network “Gplus, in cui viene pubblicato ed aggiornato in tempo reale il calendario dei principali eventi culturali e di spettacolo in programma in tutto il territorio agrigentino.

Il Libero Consorzio, così, utilizza il social di casa Google, che basa la propria filosofia sul Serch Plus Your World, per offrire un servizio, aggiornato e puntuale, ai numerosi Utenti che, soprattutto nel periodo estivo, sono alla ricerca di iniziative varie per trascorrere il proprio tempo libero.

"Il servizio informativo su Gplus - fanno sapere dal Libero Consorzio - si affianca ai già operativi profili Urp Informa Agrigento creati su Instagram e Facebook. Quest'ultimo, inoltre, lo scorso giugno, ha ottenuto un lusinghiero risultato di visualizzazioni: ben centottantasettemila 'click' e quasi duemila condivisioni, infatti, sono stati raggiunti, in meno di tre giorni, dalla pagina facebook 'Urp Informa Agrigento' che ha postato le immagini del territorio agrigentino tratte dalla trasmissione di Susy Blady In viaggio con mia figlia.I profili social del Libero Consorzio, continuano, così, a stimolare interesse e curiosità e, in meno di due anni, hanno ottenuto la fiducia di milioni di utenti".