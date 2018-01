Libero consorzio comunale, Marino alla guida dell'ente fino al 30 gennaio

Il commissario straordinario del Libero consorzio comunale, Giuseppe Marino, resterà alla guida dell'ente fino al 30 gennaio. La Regione ha inviato il decreto firmato dal presidente Nello Musumeci e dall'assessore alle Autonomie Locali Bernardette Grasso.

Marino era stato nominato commissario l’11 aprile del 2017 con il decreto del presidente della Regione Rosario Crocetta, su proposta dell’assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica Luisa Lantieri.

Giuseppe Marino, dirigente statale in quiescenza, laureato in Giurisprudenza all’università di Palermo, è stato dirigente nei ruoli regionali nell’Agenzia delle Entrate. Ha ricoperto il ruolo di direttore della direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Agrigento dal 2000 e fino al 2014, per concludere la sua carriera lavorativa, nell’agosto del 2015, dirigendo la direzione provinciale di Caltanissetta.