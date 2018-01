Libero consorzio, arriva il nuovo commissario: è il magistrato Alberto Di Pisa

Il "passaggio" era inevitabile: via gli uomini dell'ormai ex presidente Rosario Crocetta, avanti quelli scelti dal nuovo governatore Musumeci. E ad Agrigento - al Libero consorzio comunale - come nuovo commissario arriva Alberto Di Pisa, magistrato in quiescenza, già procuratore generale aggiunto presso la Corte d’Appello di Palermo e procuratore della Repubblica a Termini Imerese e Marsala.

Il piano di Musumeci è quello di attendere che la Consulta si pronunci sulla norma che reintroduce l’elezione diretta dei presidenti, ridando vita alle vecchie Province.