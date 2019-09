Viadotto Akragas e galleria Santa Lucia: via ai lavori di manutenzione

Sono iniziate le fasi di installazione dei cantieri per il recupero del viadotto Akragas II e i lavori di manutenzione straordinaria della galleria Santa Lucia. A comunicarlo è l'Anas, la quale fornisce un'ottima notizia per la viabilità cittadina, in "crisi" a causa della chiusura e delle limitazioni alla viabilità imposte alle due strutture.

Nel primo caso la ditta incaricata sta iniziando a posizionare le impalcature nel tratto più basso del viadotto in via Caruso Lanza. Serviranno per avviare le manutenzioni previste sugli impalcati e le pile. Un progetto dal valore di quasi 2 milioni e mezzo di euro che è però solo una parte del complessivo intervento che dovrà interessare i due tronconi del viadotto.

Notizie più "rassicuranti" arrivano invece dalla galleria Santa Lucia, tra Agrigento e Raffadali. Qui sono già partiti i lavori di scarificazione delle coperture interne della canna oggi chiusa al traffico ed entro novembre, pare, questa potrebbe essere riconsegnata entro novembre. Anche in questo caso si tratta solo di una porzione di un progetto più vasto.