Via ai lavori in via Scalia, Lauricella: "Stop ai disagi per i cittadini"

Novità per il versante sud- ovest del centro abitato di Siculiana. Nel mese di marzo inizieranno infatti i lavori per la manutenzione straordinaria della via Scalia che riguarderanno la manutenzione della stessa e porranno fine ai disagi causati alla mancata regimentazione delle acque piovane che arrivano da via Ospedale.

“Verranno realizzati degli inghiottitoi a monte delle zone di impluvio più importanti - dice il sindaco Lauricella - . In particolare, per il convogliamento delle acque di corrivazione verrà creato un inghiottitoio in corrispondenza della via Ospedale con la via Vaccaro Merli. In tal senso, verrà creata una griglia di ghisa combinata che si sviluppa in parte frontalmente alla direzione di provenienza delle acque di scorrimento e, in parte, nel piano stradale”.

Il progetto, dal valore complessivo di 176.680,79 euro, prevede anche la realizzazione di una nuova rete fognaria in via Scalia con l’intervento della società Girgenti Acque e una nuova bitumatura.