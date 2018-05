Casteltermini, pronti 850 mila euro per messa in sicurezza della provinciale Cozzo Disi

Firmato il decreto di finanziamento di 850 mila euro per la sistemazione e la messa in sicurezza della strada provinciale 22, la Cozzo Disi, principale arteria di collegamento per Casteltermini ormai chiusa da quasi un anno e mezzo. Lo rende noto l'assessore comunale all’urbanistica Toto’ Scozzari. Il provvedimento è stato firmato dal commissario per l’emergenza e il dissesto idrogeologico in Sicilia, Maurizio Croce.

"I tempi, ci assicurano, non saranno lunghi - afferma in una nota Scozzari - e noi non staremo a guardare, vogliamo una tabella definitiva delle procedure per la cantierizzazione dell’opera, perché abbiamo subìto finora una situazione drammatica per l’economia locale e per la normale circolazione degli autoveicoli in entrata e in uscita dal Paese che mettono a rischio quotidianamente i cittadini e che pretendono risposte adeguate. Ecco perché non mollerò un attimo fino a quando le ruspe non saranno in azione per il ripristino della principale strada che porta a Casteltermini e non ci saranno intoppi burocratici che tengano. Anche perchè tanti commercianti ed esercenti locali già da tempo hanno subito un decremento delle vendite che non è più tollerabile per la chiusura di questa arteria che ha un risvolto socio-economico determinante per l'intera comunità".

"Posso comunicare - continua l'Assessore Scozzari - che per la messa in sicurezza del costone San Vincenzo a monte dell'abitato castelterminese è stata già aggiudicata la gara a una ditta di Reggio Calabria, da notizie avute dall'assessorato regionale Territorio e Ambiente. Già nei prossimi giorni la stessa ditta si incontrerà con il rup di Casteltermini per concordare l'inizio dei lavori".