Lavori in corso, automobilisti su tutte le furie: file chilometriche in centro città

File chilometriche, automobilisti imbufaliti e ritardi in ogni dove: incubo in pieno centro città. Questa mattina diversi agrigentini hanno dovuto fare i conti con dei lavori in pieno centro città. Si tratterebbe di una possibile riparazione del collettore fognario.

I lavori, ancora in corso, si stanno svolgendo tra piazza vittorio Emanuela ed il bivio di via Ragazzi del 99. Un cantiere aperto proprio in uno dei principali snodi veicolari della città. File interminabili, automobilisti su tutte le furie e tratti stradali totalmente bloccati. Una mattinata da bollino rosso del traffico.

“In altre città – riferisce qualche automobilista ad AgrigentoNotizie – questo genere di lavori si farebbe di notte. Qui da noi. No. Preferiamo tenere bloccati centinaia di automobilisti”.