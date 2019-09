Turista investita e uccisa a Lampedusa, la donna era appena arrivata sull'isola

La quarantanovenne, Fulvia Morando, di Pinerolo: la turista che è stata investita ed uccisa, stanotte, in contrada Terranova a Lampedusa, era arrivata poche ore prima sull'isola. La sua vacanza, assieme al compagno, nel cuore del Mediterraneo era appena iniziata. La coppia alloggiava in una struttura ricettiva della zona e dopo cena aveva scelto di fare una passeggiata. Pochi passi sul ciglio della strada, in quella che avrebbe dovuto essere la prima notte sull'isola, e si è consumata la tragedia.

Quando i carabinieri, avuta notizia dell'investimento e del decesso della donna al Poliambulatorio, sono giunti sul posto dell'incidente non hanno trovato niente. C'era qualche pezzo di lamiera, ma nulla di indicativo. Le ricerche sono state immediate e capillari. In servizio c'erano 6 carabinieri, ma - su disposizione del comando provinciale di Agrigento - sono stati fatti rientrare tutti quelli che lavorano sull'isola.

Sei o sette persone sono state portate in caserma: qualcuno aveva assistito all'investimento, altri erano arrivati subito dopo. L'unica informazione utile acquisita dai militari è stata che "la macchina era nera". Nessuna indicazione sul modello e meno che mai sui numeri di targa. I carabinieri hanno rastrellato l'intera isola e, anche se in un'area appartata, hanno ritrovato la Suzuki Sj. Durante i controlli, i militari si sono imbattuti anche in 4 migranti che erano appena sbarcati. Naturalmente, gli extracomunitari sono stati bloccati e portati all'hotspot.

Ritrovata la Suzuki Sj, l'auto risultata essere intestata ad una persona diversa dal giovane che è stato, poi, identificato e arrestato. A quanto pare, al ventitreenne - natio di Palermo ma domiciliato a Lampedusa - che è risultato essere senza patente poiché mai conseguita, la macchina era stata prestata appena un paio di giorni prima. All'indagato - posto agli arresti domiciliari su disposizione del sostituto procuratore di turno - è stato contestato l'omicidio stradale con l'aggravante della fuga dopo l'investimento e della guida senza patente.