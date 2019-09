Cane bastonato, ucciso e gettato via come immondizia: è mistero a Lampedusa

Bastonato, ucciso e poi gettato come fosse immondizia. La carcassa del cane, maschio, non randagio è stata ritrova lungo la Panoramica, vicino al faro. Era all'interno di un sacco nero, di quelli che si usano appunto per i rifiuti. Sotto choc i volontari dell'associazione "Il cuore ha 4 zampe": "Siamo senza parole. Il cane era sprovvisto di microchip, ma era ben tenuto e questo ci fa pensare che fosse di qualcuno - hanno spiegato - . Tutto ci fa pensare che sia stato bastonato, ucciso e poi gettato come fosse immondizia. Erano anni che non vedevamo uno scempio simile. Chi ha commesso questo 'omicidio' è un mostro.

Ora mi rivolgo a tutti i lampedusani: se qualcuno - hanno lanciato un accorato appello - ha smarrito il proprio cane e lo sta cercando ci contatti al 3427523150. Per favore se qualcuno sa qualcosa non taccia, non è giusto che un cane, un animale, come qualsiasi altra creatura, muoia così".

Appena pochi giorni fa, è stato trovato privo di vita anche "Angelo": il cane mascotte del “Progetto isola” della Lav.