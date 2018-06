Precipita da 10 metri d'altezza, grave operaio 29enne

Si stava occupando, assieme ai suoi colleghi, della manutenzione delle antenne collocate nell’ex base “Loran” di Lampedusa. Non è chiaro cosa sia successo, ma un operaio di 29 anni, F. Z., di origini romane, è caduto da un’altezza di circa 10 metri ed è rimasto seriamente ferito. Il giovane è stato subito soccorso ed è stato portato al Poliambulatorio dell’isola da dove i medici, dopo aver effettuato i primi controlli sanitari, ne hanno disposto il trasferimento verso una struttura meglio attrezzata. Il ventinovenne è stato dunque trasferito, con elisoccorso del 118, all’ospedale “Villa Sofia” di Palermo dove i medici hanno mantenuto riservata la prognosi. Il lavoratore avrebbe riportato diversi traumi e fratture: i sanitari del nosocomio palermitano anche ieri lo tenevano sotto costante monitoraggio.

Subito dopo l’infortunio sul lavoro, in contrada Albero del Sole sono giunti i carabinieri della stazione isolana. Militari dell’Arma che, coordinati dalla compagnia di Agrigento, si sono occupati dei primi sopralluoghi. E’ stata, naturalmente, - come sempre avviene in casi del genere – avviata un’inchiesta. Occorrerà verificare – e di questo, appunto, si stanno occupando i carabinieri – se siano state o meno rispettate tutte le necessarie, indispensabili, misure di sicurezza. Sembra scontato che, anche nei prossimi giorni, non soltanto verranno sentiti – dai militari dell’Arma – i colleghi del ventinovenne ma anche i responsabili dell’impresa romana che si stava occupando della manutenzione alle antenne. Nell’ex base “Loran” sono collocate, da tempo ormai, diverse antenne e radar.

A metà dello scorso aprile, ma in tutt’altra parte dell’Agrigentino: a Castrofilippo, si era verificato un incidente sul lavoro analogo. Allora, un venticinquenne residente a Bagheria – che avrebbe dovuto occuparsi, assieme ai colleghi, dei lavori di ammodernamento del ripetitore Wind-Tre situato in contrada Graci-Fondachello – precipitò dal ripetitore telefonico, da quasi 30 metri d’altezza, e perse la vita sul colpo. A fine maggio, in Prefettura, si è tenuto un tavolo tecnico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ed è stato deciso d’avviare un’opera di monitoraggio e una azione di formazione e prevenzione: un’unica regia per garantire sicurezza.