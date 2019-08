Brucia l'auto noleggiata dai turisti, serpeggia il panico a Lampedusa

Brucia l’autovettura, una Fiat Punto, presa a noleggio da alcuni turisti in visita sulla più grande delle isole Pelagie. E’ accaduto durante la notte fra sabato e ieri in via Lido Azzurro, alle spalle della spiaggia della Guitgia. Acquisito l’allarme, la sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento ha immediatamente inviato sul posto i pompieri del distaccamento di Lampedusa.

Idranti alla mano, i vigili del fuoco hanno cercato di salvare il salvabile ed hanno, di fatto, evitato che le fiamme si propagassero e danneggiassero altri mezzi posteggiati nelle adiacenze. In via Lido Azzurro anche i carabinieri della stazione isolana. Le cause dell’incendio, a quanto pare, non sono risultate essere chiare. Nessuna ipotesi – nemmeno quella di un possibile cortocircuito dell’impianto elettrico – ieri veniva esclusa.