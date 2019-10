Ministro Lamorgese: "Entro marzo 132 posti in più all'hotspot"

Entro marzo dell'anno prossimo l'hotspot di Lampedusa avrà 132 posti in più rispetto agli attuali 96, compresa un'area per i minori non accompagnati. E alla fine degli interventi di ripristino delle aree ore chiuse, il centro di contrada Imbriacola avrà 439 posti totali, con un'area dedicata alle famiglie. Lo ha detto - secondo quanto riporta l'Ansa - il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese al question time alla Camera sottolineando che la situazione dell'hotspot è costantemente seguita e che il Viminale ha chiesto "massima celerità" per "la riqualificazione e il ripristino delle funzionalità".

Il ministro ha poi sottolineato che attualmente il centro ospita 48 persone, di cui 41 sono uomini e 7 sono donne: si tratta di 38 tunisini, 4 egiziani e 6 donne della Costa d'Avorio, sopravvissute al naufragio della notte tra il 6 e il 7 ottobre scorsi e che saranno trasferite a breve.