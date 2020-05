Spari nella notte terrorizzano i lampedusani, arrestato cacciatore con fucile irregolare

Quei colpi di fucile, sentiti nel cuore della notte, hanno terrorizzato gli abitanti di contrada Terranova a Lampedusa. Qualcuno ha anche pensato al peggio. L'Sos è, immediatamente, arrivato alla stazione dei carabinieri dell'isola e la pattuglia, già in zona, s'è precipitata. Non ci hanno messo molto i militari dell'Arma a scovare un'ombra sospetta. In un terreno recintato, i carabineri hanno visto un uomo, con un fucile in mano. che stava tornando verso la strada. E' stato fermato e controllato. Il lampedusano di 57 anni - hanno scoperto gli investigatori - era andato a caccia, in cerca di selvaggina, nonostante il porto d’armi scaduto e con un fucile privo dei contrassegni di riconoscimento.

Il lampedusano è stato, naturalmente, subito arrestato. L'ipotesi di reato contestata è porto abusivo di armi. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, il 57enne è stato posto ai domiciliari. Sequestrato il fucile e le diverse munizioni di cui era in possesso.