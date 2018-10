"Picchia funzionario Utc per ritardi nella pratica", il gip "espelle" imprenditore dall'isola

"Non ricordo nulla dell'episodio perchè ero ubriaco". Il gip Alessandra Vella convalida l'arresto dell'imprenditore Domenico D'Agostino, 46 anni, bloccato venerdì dai carabinieri dopo una violenta aggressione, avvenuta in un bar di Lampedusa, ai danni di un funzionario dell'Utc che, a suo dire, avrebbe ritardato una pratica edilizia che lo riguardava. D'Agostino, difeso dagli avvocati Alfonso Neri e Salvatore Pennica, è stato, di fatto, "espulso" da Lampedusa.

Il giudice, in pratica, gli ha imposto il divieto di dimora nell'isola. L'aggressione, secondo l'accusa, sarebbe proseguita anche in caserma e avrebbe avuto come vittime alcuni carabinieri pesantemente picchiati e minacciati.

D'Agostino è accusato di due ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale, altrettante di lesioni aggravate e di oltraggio. "Se mi arrestate - avrebbe detto ai militari - fate attenzione a come vi muovete a Lampedusa, non sapete contro chi vi state mettendo".

D'Agostino, nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto, ha detto di non ricordarsi nulla perchè era ubriaco. La scena dell'aggressione al funzionario dell'Utc, avvenuta al bar dove ne hanno fatto le spese anche alcuni carabinieri liberi dal servizio, fra cui una donna, che hanno cercato di bloccarlo, è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza di un'agenzia di scommesse poco distante.