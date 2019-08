Incidente: auto si ribalta lungo la strada per Joppolo, 13enne in gravi condizioni

Un'autovettura, una Volkswagen, si è ribaltata lungo la strada provinciale che, lasciandosi alle spalle la statale 118, conduce dal bivio verso il paese di Joppolo Giancaxio. Un tredicenne è rimasto ferito in maniera grave ed è stato soccorso da un elicottero del 118 che lo ha trasferito in un ospedale di Palermo. Il minorenne ha riportato - secondo quanto viene reso noto - un brutto trauma cranico. La prognosi, al momento, è riservata.

Lungo la strada provinciale sono stati, per ore ed ore, al lavoro i vigili del fuoco del comando di Agrigento. L'incidente stradale, questo è certo, non ha coinvolto altri mezzi in transito. Al lavoro, per effettuare i rilievi necessari, anche i carabinieri della stazione di Raffadali. Proprio loro si stanno occupando della ricostruzione della dinamica dell'incidente. I militari dell'Arma si sono, poi, anche sincerati delle condizioni di salute del ragazzino che ha, appunto, riportato un brutto trauma cranico.