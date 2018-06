Isole ecologiche trasformate in discarica, Hamel: "Presto la bonifica"

Isole ecologiche chiuse, inutilizzabili e trasformate in autentiche discariche a cielo aperto.

“Stiamo comprando le casette alloggio per i custodi, lo spazio dedicato ai custodi, - hanno spiegato il sindaco Lillo Firetto e l’assessore comunale all’Ecologia Nello Hamel - . Presto tutte le aree verranno bonificate e torneranno ad essere operative e funzionanti”.

Ma quando? E’ la domanda che continuano a farsi gli agrigentini che, purtroppo, devono non soltanto confrontarsi con uno scenario indecoroso, ma anche con una vera e propria emergenza igienico-sanitaria. Sono stati infatti segnalati topi e ratti, nonché insetti di vario genere. “Credo che serva una settimana – ha concluso il sindaco Lillo Firetto – per rimettere tutto in ordine, quindi per fare bonificare le isole ecologiche, riportandole a decoro, e per farle tornare operative”.